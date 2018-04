Yolanda, madre y campeona, vuelve en la Carrera Los Libertadores

En el atletismo colombiano, la mayoría de atletas élite mujeres, son, además, madres que atienden su hogar, entrenan, estudian y trabajan.

Una de ellas es Yolanda Fernández, ganadora en seis oportunidades de la Carrera Internacional Los Libertadores, que se llevará a cabo el próximo martes primero de mayo en Duitama (Boyacá), y quien hace menos de un año tuvo a su segunda hija, Helen Salomé, que tiene nueve meses.



Este será el regreso a la alta competencia por parte de Yolanda, quien es también la mamá de Luigy Alexander, de 19 años.



“Llevo entrenando ya cuatro meses y me he sentido bien, aunque todavía falta”, considera Yolanda, quien desde las 6:30 de la mañana hace su rutina de entrenamientos, no sin antes dejar las cosas listas en su casa, a donde llega a seguir pendiente de su pequeña.



Yolanda será una de las atletas élite colombianas que estará en Duitama, precisamente en el inicio del mes de las madres. “Esta carrera siempre me ha gustado, por su organización, la logística y el clima también me favorece”, agrega la atleta oriunda de Chiquinquirá (Boyacá).



Además de Yolanda, estarán otras atletas madres como Ruby Riátiva, campeona el año pasado; Angie Orjuela, de Porvenir, segunda en el 2017 y representante colombiana en los Olímpicos de Río 2016; Ángela Figueroa, reciente ganadora de la Media Maratón de Villavicencio; Martha Roncería, la mejor colombiana en la historia de la media maratón de Bogotá; Milena Orjuela, quien ya empieza a aparecer en los lugares de privilegio de las carreras de calle; Sandra Rosas, una de las locales en Boyacá, al igual que Ginary Camargo y Laura Cusaría, entre otras.



Y si de homenajes a la mujer se trata, la Carrera Los Libertadores de Duitama revive la competencia para la categoría máster (mayores de 40 años) que no se disputó en años anteriores.



Pero así como hay mujeres de gran nivel, el grupo de los hombres locales también está igualmente destacado, encabezados por el actual campeón, John Tello, quien buscará defender su corona al lado de los internacionales y de otros colombianos.



En la lista también hay que tener en cuenta a Miguel Amador, de Porvenir; Oscar Robayo y Franklin Téllez, de Bogotá; Nicolás Herrera, de Olímpica; Jorge Quiñónez y Ómar Lagos, de Funza, y Camilo Camargo.



Y en el listado de los varones hay que hacer un capítulo aparte para la carrera de la categoría máster, en la que se vivirá un duelo sinigual, gracias a la calidad de los atletas inscritos, entre los que sobresalen muchos con participaciones en olímpicos, mundiales y certámenes continentales, como Hérder Vásquez, su hermano William, Jacinto López, Rolando Ortiz, Jairo Correa y Alirio Carrasco, entre otros.



La programación de la carrera comenzará a las 7:30 a.m., con la categoría sub-14, mientras que los élite y runners de la categoría abierta lo harán a partir de las 11:00 de la mañana.



Vale la pena recalcar que la premiación para todas las categorías supera los 60 millones de pesos y que tendrán bonificación los 10 primeros en cada una, tanto en damas como en varones.



Por último, la organización de la carrera confirmó que se recibirán inscripciones hasta este lunes 30 de abril, en las oficinas del IERD de Duitama, en la sede de la Alcaldía (primer piso) o en el mail ierd@duitama-boyaca.gov.co. Para mayor información se puede comunicar con los teléfonos (8) 7600227, 311 5878943 y 310 5664028.



Con información de la oficina de prensa