Iaaf autorizó a 2 atletas rusos para estar en Mundiales de Birmingham

21 de febrero 2018 , 09:56 a.m.

La Federación Internacional de Atletismo (Iaaf) anunció este miércoles que ha autorizado a otros dos atletas rusos a competir en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham, con lo ya son siete los integrantes del equipo de este país.

Se trata del lanzador de peso Maksim Afonin y de la saltadora de triple Anna Krylova, que podrán participar del 1 al 4 de marzo en los Mundiales como atletas neutrales.



La Iaaf explica en el comunicado que un total de 21 atletas rusos han recibido permiso para competir este año en pruebas internacionales, aunque solo siete se han clasificado para los Mundiales en sala de Birmingham.



Más de un centenar de atletas rusos han presentado su solicitud, pero la Iaaf han dado prioridad a los interesados en acudir a la ciudad inglesa.



Con todo, tanto la cifra de 21 atletas rusos neutrales como la de siete participantes en Birmingham podría variar, según reconoce la propia federación.



Entre los beneficiados por la decisión de Comité de Revisión de la Iaaf, integrado por Robert Hersh, Sylvia Barlag y Antti Pihlakoski, se encuentra la dos veces campeona mundial de salto de altura Mariya Lasitskene. Lasitskene (antes Kúchina) ya compitió bajo bandera neutral en los Mundiales de Londres del pasado año, donde se colgó la medalla de oro, pero no pudo oír el himno de su país.



Por de pronto, no ha recibido autorización Serguéi Shubenkov, que logró la plata en los pasados Mundiales al aire libre. La federación rusa está suspendida desde noviembre de 2015 por dopaje de Estado, por lo que sus atletas no estuvieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016.



EFE