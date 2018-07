Domingo a todo deporte: despliegue técnico sin precedentes

Este domingo el canal colombiano Win Sports tendrá un despliegue técnico sin precedentes, 650 personas trabajando en la transmisión y cubrimiento en los Juegos Centroamericanos, Liga de Colombia, Media Maratón de Bogotá y el cubrimiento del Tour de Francia.

Cuatro días después del la llegada desde Rusia de más de 30 personas, entre camarógrafos, productores y reporteros, el equipo técnico y periodístico se traslada nuevamente para transmitir desde Barranquilla los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Fútbol Profesional Colombiano y la Media Maratón de Bogotá.



La jornada comenzará a partir de las 8:30 a.m. con la transmisión en directo de la Media Maratón de Bogotá, un trayecto de 21 kilómetros acompañado de cerca por un equipo especial destinado para cubrir esta carrera.



Al término de la competencia llega el cubrimiento del podio y la finalización del Tour de Francia. En la tarde, desde la 1 p.m., todo el acontecer de disciplinas como Tenis, Boxeo, Atletismo, Voleibol masculino, Voleibol playa, Ecuestre, Gimnasia Rítmica y Beisbol, que se disputarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Y a las 5 p.m., arrancará la contienda futbolera con los partidos de la Liga, Patriotas vs Millonarios y Medellín vs Boyacá Chicó. Para que todo esto sea una realidad en un solo día, es necesario el despliegue de un equipo conformado por 686 personas, aunado a un dispositivo técnico que contempla 90 cámaras, 1 helicóptero con Cineflex, 3 motos, 11 unidades móviles, 11 antenas satelitales y 13 Live U.



