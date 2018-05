Warriors vs. Rockets, la final de la conferencia Oeste de la NBA

09 de mayo 2018 , 10:22 a.m.

Warriors y Rockets cumplieron este martes con los pronósticos al ganar 4-1 sus respectivas series ante Pelicans y Jazz y se citaron en la final de la Conferencia Oeste de la NBA. Golden State venció 113-104 a New Orleans mientras Houston derrotó a Utah 112-102. Así, los vigentes campeones se medirán a los texanos, sus máximos rivales para ganar el título.

No en vano, los Rockets terminaron la temporada regular con el mejor récord de la liga, tienen ventaja de campo y llegan con James Harden y Chris Paul a su máximo nivel. Este martes, los Warriors rompieron el partido en el tercer cuarto con un parcial de 36-19 gracias a las excelentes actuaciones de sus cuatro All-Stars: Stephen Curry anotó 28 puntos, Kevin Durant 24, Klay Thompson 23 y Draymond Green finalizó la contienda con 19, 14 rebotes y nueve asistencias.



El juego coral de los locales neutralizó la espectacular noche de Anthony Davis, que se marchó de vacaciones con 34 tantos y 19 capturas. El ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic colaboró con 12 y siete mientras el base Jrue Holiday acabó con un triple-doble de 27 puntos, 11 pases decisivos y 10 rebotes.

Chris Paul, el cohete de Houston

Los Rockets se habían impuesto anteriormente 112-102 a los Utah Jazz, con un estelar Chris Paul, quien se convirtió en el primer jugador con 41 puntos y 10 asistencias sin ninguna pérdida en la historia de los playoffs. Houston sufrió hasta los últimos minutos debido a la espectacular actuación del escolta novato Donovan Mitchell, que tuvo que retirarse lesionado a mediados del último cuarto.



Esa baja penalizó en exceso a los visitantes, que habían remontado el choque en el tercer parcial pero, sin Mitchell, el español Ricky Rubio ni el australiano Dante Exum, acabaron diciendo adiós a la temporada en la segunda ronda de los playoffs. Utah se marcha de vacaciones con la sensación de haber sobrepasado todas las expectativas tras perder a su mejor jugador, Gordon Hayward, el verano boreal pasado.



El favorito al MVP, James Harden, encontró la ayuda de Paul para acabar superando a los Jazz. Harden echó en falta la colaboración de otra estrella la campaña pasada, cuando los Rockets perdieron en semifinales de conferencia ante los San Antonio Spurs, pero este año el ex de los Clippers ha sido el escudero de lujo de los texanos.



"Ha estado increíble. Salió ahí y ganó el partido. Nos puso a todos en su espalda en el último cuarto y dijo 'escuchad, yo me encargo'. Fue una actuación espectacular", comentó "La Barba" sobre su compañero, que a sus 33 años, disputará su primera final de conferencia tras haber realizado el mejor encuentro en playoffs en toda su carrera.



"Ha sido divertido. No se trata de los puntos sino del proceso", señaló el base. Con un parcial de 15-1 de Utah en el tercer cuarto, y 22 puntos de Mitchell en esos 12 minutos, los visitantes demostraron que estaban listos para competir hasta el último segundo pero la baja del 'rookie' en los momentos decisivos, junto a la brillante actuación de Paul y los 19 puntos de P.J. Tucker acabaron desnivelando la balanza para los locales. El primer juego de la final del Oeste será el próximo lunes en Houston.



