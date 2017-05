Warriors se exhibe frente a Spurs, sin Leonard, y se va arriba 2-0 en

17 de mayo 2017 , 08:35 a.m.

El base Stephen Curry anotó 29 puntos y encabezó el ataque de Warriors de Golden State que derrotó por 136-100 a Spurs de San Antonio en el segundo partido de las finales de la Conferencia Oeste que ahora dominan por 2-0 al mejor de siete.

.Warriors, que se impuso durante todo el partido y tienen marca perfecta de 10-0 en lo que va de playoffs, no permitieron que Spurs estuviese nunca por delante en el marcador y tenían ya decidida la victoria al concluir la primera parte con parcial de 72-44.



El tercer partido se jugará el próximo sábado en el AT&T Center de San Antonio, donde se traslada la serie y también se jugará el cuarto, el martes, 22 de mayo.



Spurs solamente pudo remontar una desventaja de 0-2 en una serie de playoffs contra Hornets de Nueva Orleans, que no tenía el potencial que poseen Warriors, el equipo con la mejor marca de la NBA durante la temporada regular.



Curry volvió a ser el líder ganador de Warriors al anotar 15 de los 29 puntos y 4 de los 6 y triples que logró en el partido, durante los 12 primeros minutos del encuentro. El base estrella de Warriors hizo posible que el equipo concluyesen el primer periodo con un parcial de 33-16, mientras que Spurs que tuvo 6 de 26 tiros de campo obtuvo dos tantos más que todos los que había conseguido Curry.



La inspiración de Curry desde fuera del perímetro volvió a ser decisiva y le permitió llegar a los 68 en lo que va de la fase final, mejor marca en la historia de la NBA, además de tener un promedio de 33,0 puntos, el 57 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 49 con los triples.



Mientras que otros seis jugadores de Warriors también tuvieron números de dos dígitos, y los 13 que salieron a la pista del Oracle Arena de Oakland anotaron al menos dos puntos. El escolta novato Patrick McCaw, que tuvo más minutos con la ausencia por lesión del veterano Andre Iguodala, brilló como sexto hombre al conseguir 18 puntos, tras anotar 6 de 8 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples, y 3-3 desde la línea de personal. Además de repartir cinco asistencias, capturó tres rebotes y recuperó tres balones.



El alero estrella Kevin Durant llegó a los 16 puntos como tercer máximo encestador y el ala-pívot Draymond Green volvió a tener consistencia en todas las facetas del juego al aportar 13 puntos, nueve rebotes -todos defensivos-, repartió seis asistencias, recuperó dos balones, perdió uno y puso dos tapones.



El pívot Zaza Pachulia, centro de las críticas del entrenador de Spurs, Gregg Popovich, al señalarlo como el culpable de la lesión de alero estrella del equipo tejano Kawhi Leonard, recibió una gran ovación por parte de los aficionados de Warriors.



Sin embargo, en el primer cuarto se lesionó al sufrir una contusión en el talón derecho y no pudo volver al partido después de haber jugado seis minutos y conseguir cuatro puntos y dos asistencias.



Warriors como equipo tuvo 39 asistencias en los 50 tiros de campo que anotó, incluidos los 18 triples, 10 más que Spurs.



Sin Leonard, lesionado con esguince de tobillo izquierdo, los Spurs tuvieron varias opciones de ser el líder del ataque, incluido el pívot español Pau Gasol, que fue superado por Green, y el entrenador del equipo de San Antonio, se fue con el ala-pívot LaMarcus Aldridge, que tampoco resultó, porque estuvo perdido durante todo el partido.



El único que mostró consistencia y eficacia en el juego ofensivo de Spurs fue el alero Jonathon Simmons, que ocupó el puesto de Leonard y aportó 22 puntos, tres rebotes y tres asistencias.



Mientras que el alero reserva letón Davis Bertans fue el sexto hombre de Spurs al conseguir 13 puntos y junto con Simmons los dos únicos del equipo de San Antonio que tuvieron números de dos dígitos.



Aldridge acabó con ocho puntos y Gasol llegó a los siete tantos en los 16 minutos que disputó tras anotar 2 de 5 tiros de campo y 3-3 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi capturó ocho rebotes, que repartió entre ambas canastas, dio una asistencia, recuperó un balón y perdió otros tres. Mientras que el veterano escolta argentino Manu Ginóbili salió sólo cinco minutos en los que aportó dos puntos, tras fallar los tres tiros de campo que hizo, incluido un intento de triple, y acertó 2-2 desde la línea de personal, además de dar una asistencia y cometer dos faltas personales.



EFE