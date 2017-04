Varios campeones correrán en los Libertadores de Duitama

La Carrera Los Libertadores, que se llevará a cabo este lunes 1 de Mayo, tendrá en la línea de partida a varios campeones de versiones anteriores. Miguel Amador, del Equipo Porvenir, el actual campeón, encabeza el grupo de los atletas élite que estarán en la prueba de 10 kilómetros, con salida y llegada en el Parque Los Libertadores.

Otro de los ganadores en la prueba será el boyacense Javier Guarín, vencedor en cinco oportunidades, el más vencedor entre los varones en los 23 años de historia de la carrera, que nació en 1995, en el barrio Primero de Mayo.



También estarán, pero ahora en la categoría máster, ex campeones como Hérder Vásquez (cuatro veces), Alirio Carrasco (cuatro) y Jacinto López (una), mientras que entre las damas correrán, entre otras, Iglandini González (ganadora de las tres primeras ediciones) y María Eugenia Rodríguez (una).



Entre las mujeres, la que más triunfos acumula es Yolanda Fernández, seis en total, el último de ellos en el 2012. La atleta bogotana, sin embargo, no estará en esta ocasión porque está en estado de gestación.

La carrera se disputará en diferentes categorías desde las 7:30 a. m. Foto: Prensa Duitama

En cuanto a los resultados históricos, las mujeres peruanas han dominado en las últimas cuatro ediciones, con Gladys Tejeda, en 2013; Inés Melchor, en 2014, y Karina Viyazana, en 2015 y 2016.



En esta ocasión, la cuota peruana será Eliona Delgado, quien viene de ganar los 10.000 metros planos en el GP de Lima y ha representado a su país en mundiales de cross country. El lote de los internacionales lo completan Rosneiry Medich, de Kenia; Rafael Bañales, de México; Dídimo Sánchez, de Venezuela; Edwin Rodríguez, de panamá; Antonio Wilson Sosa, de Brasil, y los kenianos Cosmas Rotich y James Rotich.



Vale la pena recordar que el internacional que más veces ha ganado en la Carrera Los Libertadores de Duitama es el ecuatoriano Silvio Guerra, vencedor en 1997, 1998 y 2003.



La programación de la Carrera Los Libertadores iniciará a las 7:30 a.m., con la categoría sub-14, y posteriormente, a las 8:00 a.m. saldrán los sub-16. En total serán 14 categorías, y la élite partirá a las 11:00 a.m. para completar el recorrido de 10 kilómetros por las principales calles de Duitama.



Prensa Duitama