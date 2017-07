Bolt correrá los 100 metros y el relevo 4x100 en su último Mundial

19 de julio 2017 , 08:33 a.m.

El jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial y campeón olímpico de 100 y 200 metros, participará únicamente en la prueba de 100 metros lisos y en el relevo 4x100 en los Campeonatos del Mundo que el próximo mes de agosto se disputarán en Londres.

En la conferencia de prensa previa a la Liga de Diamante de Mónaco, el mejor velocista de todos los tiempos confirmó, según informa en sus redes sociales la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf), que participará en las pruebas de 100 metros lisos y en el relevo 4x100 en Londres, en su última cita mundialista antes de su retirada.



El jamaicano encarará estas dos pruebas con el "objetivo de ganar" ya que, según manifestó, su deseo es despedir su carrera con "un nuevo éxito" en unos Campeonatos del Mundo.



"Siempre aspiro a ganar. En el momento en el que dudas pierdes todas tus opciones", valoró. Usain Bolt explicó asimismo que se encuentra "bien" tras el doloroso "revés" que sufrió "a principios de la temporada con la muerte de un gran amigo". "Ahora me siento mejor", apuntó.



Preguntado por su decisión de retirarse de la competición este mismo año, Bolt señaló: "He llevado al atletismo a un nuevo nivel de diversión y de entretenimiento, pero siento que es el momento de retirarme porque ya he cumplido mis objetivos".



EFE