Usain Bolt, a sellar su mito en el Mundial de Atletismo

El pistoletazo sonará este viernes para que arranquen las primeras series de clasificación de los 100 metros y en ese instante comenzará el Mundial de Atletismo más importante de la historia, lo es porque este evento, que se realizará en el estadio olímpico de Londres (Inglaterra), servirá para despedir a un grande, a un ganador, a quizás el atleta más importante de la historia: el jamaiquino Usain Bolt.

La leyenda de la velocidad pone fin a su inimitable carrera a sus 30 años, luego de haber ganado ocho títulos olímpicos y 11 mundiales, con lo que está incluido en el lote de los mejores deportistas de todos los tiempos, junto a nombres como Mohamed Alí, Michael Jordan, Roger Federer, Pelé o Diego Maradona.



Bolt llega a Londres con la intención de despedirse con dos nuevas coronas, las de 100 metros y el relevo 4 x 100, en las que se ha inscrito en Londres, renunciando por primera vez al triplete y no participar en 200 metros.



Usain Bolt empieza su participación hoy con la primera ronda de 100 metros, en espera de las semifinales y la final de mañana.



Pero el jamaiquino no las tiene todas consigo esta vez. Solo ha competido tres veces en 100 metros esta temporada (Kingston, Ostrava y Mónaco), no habiendo bajado de 10 segundos en las dos primeras, aunque recuperándose en la tercera en el Principado (9,95 s).

“Usain Bolt es un genio. No puedo pensar, más allá de Mohamed Alí, en alguien que haya tenido un impacto como el suyo en un deporte”, afirmó el británico Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).



Bolt es plusmarquista mundial de los 100 metros (9,58 s) y los 200 metros (19,19 s), en ambos casos desde sus victorias en el Mundial de Berlín 2009 y quiere seguir agrandando su leyenda en el Mundial de Londres-2017.



“Mi técnico (Glen Mills) confía en mis posibilidades y yo me siento preparado. Estoy completamente seguro de mí mismo, al cien por cien”, dijo la máxima estrella de este evento.



“El mejor título de prensa para mí en este Mundial sería: Usain Bolt se ha retirado invicto en un evento individual, imbatible, imparable”, agregó.Uno de los momentos más duros de este 2017 lo vivió en abril cuando murió en un accidente de moto su gran amigo Germaine Mason, subcampeón olímpico de salto de longitud en Pekín-2008.

“Fue un momento muy duro y no me sentía capaz de entrenar entonces. Eso me duró tres semanas, pero mi gente cercana me convenció de que debía volver, que eso hubiera querido Germaine”, afirmó el mejor velocista del mundo.



Sobre su retiro, Bolt declaró: “Me parece genial ser tú el que decides que te retiras, y que no sea el deporte quien te retire a ti, porque quiere decir que te sientes satisfecho con lo que has hecho”.



Pero aunque Bolt será el centro de todas las miradas, también hay otro grupo de atletas que se merece el respeto, que por sus marcas y victorias llegan a Londres en busca de que su legado continúe.

Otras figuras

La primera medalla de oro que se entregará en los Mundiales de Londres tiene como destino muy probable el delgado cuello del británico Mo Farah, que en ausencia de su polémico entrenador, el estadounidense Alberto Salazar, atacará en la final de 10.000 la primera parte del doblete.



Muy pocos apostarán por otro que no sea el atleta de origen somalí, que ha dominado el fondo mundial de forma abrumadora durante los seis últimos años, a partir de Daegu 2011, donde el título se le escapó por muy poco ante el etíope Ibrahim Jeilan.



Sus dobletes (5.000 y 10.000) mundiales en Moscú 2013 y Pekín 2015 y olímpicos en Londres 2012 y Río 2016 deberían haber bastado para blindar su figura, pero las sospechas en torno a los métodos empleados por su entrenador, Alberto Salazar, le han puesto a menudo en el disparadero.

“Nada puede distraerme de mis objetivos. Lo que importa es que la cabeza y las piernas estén conectadas”, dijo Farah.



Justin Gatlin es la sombra de Bolt en los últimos años, al ser segundo, detrás del jamaiquino en los Mundiales de Moscú-2013 y Pekín-2015 y en los Juegos de Río-2016.



Otra amenaza del jamaiquino será su compatriota Yohan Blake, que fue campeón del mundo de 100 metros en Daegu-2011, cuando Bolt fue descalificado por una salida falsa. Ese oro de Daegu fue el único que se escapó a Bolt en una gran cita.



En aquel evento de 2011 no pudo conseguir el triplete de oros de 100, 200 y 4 x 100 metros, que sí logró en Berlín-2009, Moscú-2013 y Pekín-2015.



El otro rival de Bolt en Londres será el norteamericano Christian Coleman, que realizó el mejor tiempo de la temporada (9,82).



Bolt se libró el miércoles pasado de un rival al sufrir una lesión muscular el canadiense Andre de Grasse, bronce en la prueba en el Mundial de Pekín-2015 y en los Juegos de Río-2016.



El sudafricano Akani Simbine y el francés Jimmy Vicaut pueden dar la sorpresa. Para ser medalla de oro en este Mundial, Bolt sabe que tiene que acercarse a los tiempos que logró en los tres títulos que logró en los anteriores Mundiales: 9,58 en Berlín, actual récord del mundo; 9,79 s en Moscú-2013 y 9,77 en Pekín-2015, cuando solo ha hecho 9,95 esta temporada en Mónaco.



RESUMEN DE AGENCIAS