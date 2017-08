¡Fue un placer, Usain!: Bolt, este sábado, le dice adiós al atletismo

El mundo del atletismo se prepara para un momento histórico: Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos, disputa este sábado su última prueba antes de retirarse, el relevo 4 x 100 metros del Mundial de Londres-2017. El resultado será lo de menos, aunque el mundo espera verle despedirse con su duodécimo título mundial.

Bolt es el centro de atención del equipo de Jamaica, que en la madrugaba buscaba la clasificación a la final de la prueba, la cual se llevará a cabo a las 4:50 de esta tarde, hora colombiana.Lo hará en un escenario que no le es desconocido, pues, en los Juegos Olímpicos del 2012, Bolt ganó el oro en los 100 y los 200 metros y el relevo 4 × 100 metros, con récord mundial (36,84 s), el 11 de agosto de ese inolvidable año.

El jamaiquino, Usain Bolt, medalla de bronce en el mundial de atletismo 2017, prueba de 100 metros. Foto: EFE

El resultado será lo de menos, aunque el mundo espera verlo despedirse con su título mundial número 12. El guion de su adiós no será perfecto, pues falló en su intento de ganar el título de la prueba reina, los 100 metros, y se tuvo que conformar con el bronce, detrás de los estadounidenses Justin Gatlin y Christian Coleman.



Pero esa pequeña mancha en su inmaculado historial no restará un ápice a su grandeza: se va el más grande. El clon de Michael Jordan o de Mohamed Alí en el atletismo.



Un final feliz sería que el cuarteto jamaiquino, del cual formará parte Bolt, se corone campeón del mundo. Sería el último desfile glorioso del atleta jamaiquino, de casi 31 años, después de haber ganado catorce medallas, once de ellas de oro, en el Mundial, y ocho títulos olímpicos.



“Físicamente estoy bien. Me lo estoy tomando con calma, y vamos a ver qué pasa en la competencia. Claro, siempre me emociona correr la posta, y se ve que los muchachos están preparados para correr”, dijo Bolt, quien quiere despedirse con el oro.



El atleta tratará de marcharse con una sonrisa de vencedor y, de paso, sumar su medalla 15 en un mundial, cuando ahora comparte el récord de metales en unos mundiales con su compatriota Merlene Ottey y la estadounidense Allyson Felix.

Estados Unidos, con el cuarteto liderado por Gatlin y Coleman, oro y plata en los 100 metros, podrá estropearle la despedida, aunque sus logros quedarán ahí, y sobre todo dos récords mundiales difíciles de superar (9,58 s en los 100 metros y 19.19 en los 200).



Podría perder por primera vez luego de seis eventos, entre Juegos y Mundiales, sin derrota. La amenaza de Estados Unidos ahora es más fuerte que nunca.

Un día de lujo

La jornada de este sábado será un verdadero espectáculo no solo por el tema de Bolt, del relevo, sino porque a la pista entrará Mo Farah, quien aspira a irse con su segundo oro de este mundial. El británico ganó en los 10.000 metros.



Desde que en los Juegos de Londres de 2012 se hizo con el doblete de los 5.000 y los 10.000 metros, el atleta, de 34 años, de origen somalí ha ganado las dos pruebas en los mundiales de Moscú 2013 y Pekín 2015, así como en la cita olímpica del 2016. Si ganara, Farah conseguiría su quinto doblete consecutivo en un gran evento, pero, sin duda, la jornada pasará a la historia, pues el mito Bolt se acaba sobre las pistas, aunque no en el recuerdo. Este sábado se va el más grande, el relámpago del atletismo.

RESUMEN DE AGENCIAS