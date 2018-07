'Trabajar, trabajar y trabajar', el lema de Eider para soñar en grande

"Trabajar, trabajar y trabajar", esa es la consigna del atleta colombiano Éider Arévalo, campeón mundial de los 20 kilómetros marcha en Londres 2017, para buscar los títulos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y de los Olímpicos de Tokio 2020.



Con la disciplina como base, el colombiano consiguió el título en la capital inglesa el año pasado, que afirmó le dio confianza para soñar en grande y cumplir el objetivo de "todo atleta olímpico", que es "llegar a muchas medallas olímpicas".

"Si se es campeón mundial sabes que puedes ser campeón olímpico también, hay que trabajar solo para eso. Trabajar, trabajar y trabajar", aseguró Arévalo en una entrevista con Efe en Barranquilla, donde buscará un nuevo título el miércoles de la próxima semana.



El camino a Tokio, dijo, lo comenzó de la mejor manera al ganar el mundial, un abrebocas de lo que está siendo este ciclo olímpico, el cual calificó de "muy positivo, muy bueno". "Quedan exactamente dos años para iniciar los Juegos Olímpicos y sé que estamos por el camino que es, afrontando este tipo de competencias como lo son los Juegos Centroamericanos en estas condiciones climáticas, que van a ser algo muy parecido a lo que vamos a tener en Tokio", detalló Arévalo.



Reiteró que la disciplina es fundamental para cumplir las metas y que se debe estar "muy concentrado en lo que se quiere, siempre haciendo cada cosa lo mejor posible" para lograr los objetivos. "Creo que eso ha sido lo primordial, hacer las cosas muy bien hechas, muy bien 'craneadas' (pensadas) y con mucha tranquilidad", resaltó Arévalo, de 25 años.



Para los Juegos de Barranquilla, a donde llegó hace más de una semana, el colombiano consideró que ha tenido una preparación "muy tranquila" que cree le permitirá "obtener una buena posición en los 20 kilómetros" ante rivales duros como el guatemalteco Erick Barrondo, subcampeón Olímpico en Londres 2012, y el calor de la ciudad.



"Me he preparado muy bien haciendo entrenamientos en calor y hemos recibido muy buen sol, entonces creo que me siento muy bien preparado y creo que va a ser una competencia muy buena, sin ninguna dificultad para afrontar el calor", manifestó. Recordó además que la prueba de Barranquilla tendrá unas condiciones climáticas muy similares a las de Tokio, "que va a ser para las mismas fechas. La prueba de los 21 kilómetros será el 31 de julio" de 2020 en la capital japonesa.



Por otra parte, Arévalo aseguró que la persona que lo llevó al mundo del atletismo fue Edward Chilito, quien lo reclutó cuando estudiaba en la escuela de Las Américas en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. "Recuerdo que ahí (cuando llegó Chilito a su escuela) todos los del salón gritaron mi nombre porque me gustaba mucho correr y que era muy bueno haciéndolo", aseveró.



"Alrededor de un año hice velocidad, o sea en realidad varias pruebas porque normalmente en el atletismo al inicio de las categorías, tempranas edades, se hacen todas las pruebas para saber en qué es bueno cada atleta. Yo hacía velocidad, saltos, de todo un poco y al final me incliné mucho por la marcha porque me gustó mucho".



Una de las cosas que más lo sedujo de la marcha atlética fue "su gesto técnico", así como que inculca la disciplina y constancia, dos valores fundamentales para su vida. Es por eso que en el 2009 llegó a Bogotá "buscando mejorar el rendimiento deportivo" y comenzó a entrenar con Fernando Rozo, de quien aprendió mucho.



Sin embargo, Rozo murió en el 2012, año en el que Arévalo consiguió a sus 19 años terminar en la vigésima posición en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos. Ahí apareció Marcelino Pastrana y luego llegó a apoyarlo en su preparación Luis Fernando López, campeón mundial de los 20km marcha en Daegu 2011 y quien "siempre ha sido un atleta con mucha experiencia y que alrededor de todos sus años adquirió mucha experiencia con Fernando Rozo".



Bajo la dirección y entrenamiento de ellos es que Arévalo ganó el Mundial de Londres el año pasado y llegó en el puesto 15 de la prueba de Río 2016, razones de peso que le permiten soñar con convertirse en el segundo atleta colombiano en colgarse una presea dorada en unos Juegos Olímpicos.







EFE