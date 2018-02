Tom Brady ama más al fútbol americano que a su esposa, Gisele Bündchen

La 'top' model brasileña, Gisele Bündchen, publicó un video en el que muestra la "confesión" de su esposo, la estrella del fútbol americano Tom Brady.

Se trata de un adelanto del documental de Facebook Watch 'Tom vs Time' ('Tom contra el tiempo'), en el que Bündchen habla de la pasión de su esposo por el deporte.



“Mi marido ha sido muy honesto al admitir quién es realmente su gran amor: el fútbol (americano)", dice la modelo, mundialmente conocida por sus multimillonarios contratos publicitarios, pese a que ya hace un tiempo se retiró de las pasarelas.



Sin embargo, esto no quiere decir que el mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra no dé su vida por su esposa y por sus hijos, Benjamin Rein y Vivian Lake.



Toda la familia está unida para apoyar a Brady en su gesta de este domingo en la edición 52 del Super Bowl contra las Águilas de Filadelfia.



De hecho, la modelo publicó este sábado en Instagram una foto junto a Brady en pleno campo de juego. Un mensaje de apoyo tan famoso que ahora cuenta con más de un millón de 'me gusta'.

Los Patriotas y las Águilas completaron una temporada brillante con marca de 13-3 y dos victorias más en la postemporada que les dejó campeones de las Conferencias Americana (AFC) y Nacional (NFC), respectivamente.



Los Patriotas, que llegan por décima vez a la gran final en 32 temporadas, novena en las últimas 21, y la segunda consecutiva, parten como favoritos a revalidar el título y conseguir lo que seria su sexto trofeo Vince Lombardi, y en todos teniendo como estrellas a Brady, de 40 años, y al entrenador en jefe Bill Belichick, de 65.



*Con EFE