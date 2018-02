TAS anula 28 sanciones del COI a atletas rusos por falta de pruebas

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha admitido "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de los 42 deportistas rusos a los que el COI había suspendido por violación de las reglas antidopaje en los Juegos de Invierno de Sochi 2014.

Otros once recursos han sido admitidos parcialmente: el TAS determina que las pruebas en contra de los atletas son claras, pero les declara inelegibles solo para los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) que comenzarán el día 9, no de por vida, como había determinado el COI. Las audiencias de otras tres deportistas han sido aplazadas.



Los 28 atletas cuyos recursos han sido admitidos ven anuladas sus sanciones y restituidos los resultados deportivos que obtuvieron en Sochi. Entre los deportistas rehabilitados, hay cuatro de bobsleigh, cinco de skeleton, ocho de esquí de fondo, cuatro de patinaje de velocidad, dos de luge y cinco de hockey sobre hielo. La lista incluye a los campeones o subcampeones olímpicos Olga Fatkulina (patinaje), Dmitry Trunenkov y Alexey Negodaylo (bobsleigh) y Aleksandr Tretiakov (skeleton).



El TAS estableció dos paneles para estudiar los 42 recursos y sus integrantes acordaron "por unanimidad" que "las pruebas presentadas por el COI no tenían el mismo peso en cada caso". "En 28 casos, las pruebas acumuladas eran insuficientes como para establecer que los atletas implicados habían cometido una violación de las reglas antidopaje. Con respecto a estos 28 deportistas, se admiten los recursos, se anulan las sanciones y se restablecen sus resultados individuales en Sochi 2014", señala el TAS en un comunicado.



"En 11 casos, las pruebas eran suficientes para determinar una violación de las reglas. Se confirman las decisiones tomadas por el COI, con una excepción: los deportistas son declarados inelegibles para la próxima edición de los Juegos de Invierno (PyeongChang 2018), en lugar de recibir una prohibición vitalicia para todos los Juegos Olímpicos", añade la nota.



Los 42 deportistas habían sido sancionados por una Comisión Disciplinaria del COI creada al efecto, la llamada Comisión Oswald, que concluyó que todos ellos habían sido colaboradores necesarios en la manipulación de las muestras de orina tomadas durante los Juegos de Sochi (Rusia) 2014. De ello cabía inferir, determinó la Comisión, que habían consumido sustancias dopantes. El TAS subraya que su función no ha sido "determinar si hubo una trama generalizada que propiciara la manipulación de los controles en el laboratorio de Sochi", sino que se ha limitado "estrictamente" a estudiar los casos individuales de 39 deportistas.



'No es invitación para juegos'



El COI mostró "satisfacción" y a la vez "decepción" por la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de anular 28 de las 42 sanciones impuestas a atletas rusos por dopaje en Sochi 2014 y aclaró que esta "no significa que este grupo de deportistas sea invitado a los Juegos de PyeongChang".



"No estar sancionado no otorga automáticamente el privilegio de una invitación. En este contexto no quiere decir que esos 28 atletas hayan sido declarados inocentes", señaló el COI en un comunicado hecho público tras conocerse la resolución del TAS.



En el mismo insistió en que para la participación de los atletas de Rusia en PyeongChang 2018, "la decisión de la Comisión Ejecutiva del 5 de diciembre de 2017 se mantiene vigente". "Hay que aclarar que desde que el Comité Olímpico Ruso está suspendido, los atletas rusos solo pueden participar en estos Juegos por invitación", precisó.



Para el COI el fallo del tribunal supone "la confirmación de la violación de la normativa antidopaje de 11 atletas por alteración de sus muestras, lo que demuestra una vez más la existencia de un sistema de manipulación sistemática de dopaje en los Juegos de Invierno de Sochi 2014". "Por otra parte, el COI lamenta mucho que los paneles del TAS no hayan tenido en consideración esta existencia probada de manipulación sistemática en los otros 28 casos. El TAS ha requerido un umbral incluso más alto para el nivel necesario de evidencia que la Comisión Oswald y que en otras decisiones suyas", añadió el COI.

El organismo que preside el alemán Thomas Bach opinó que "esto puede tener un serio impacto en el futuro de la lucha contra el dopaje", por lo que anunció que "analizará muy cuidadosamente las decisiones razonadas y considerará las consecuencias, incluida una apelación al Tribunal Federal Suizo". El TAS admitió "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de los 42 deportistas rusos a los que el COI había suspendido por violación de las reglas antidopaje en los anteriores Juegos de Invierno de Sochi 2014.



EFE