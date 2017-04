¡Emocionante! Por fin, Sergio García ganó el Masters de Augusta

En una final sensacional, de esas de ensueño, que pocas veces se ven en cualquier deporte, el español Sergio García logró llegar al olimpo del golf al obtener el primer Major de su carrera, el Masters de Augusta.

García ya había estado muy cerca de ganar un torneo de grand slam: fue dos segundo en el PGA Championship y otras dos en el Abierto Británico. Y una de ellas fue especialmente dolorosa: perdió el British en Carnoustie en 2007, con un putt muy cortito en el hoyo 72, para después caer en el desempate frente a Padraig Harrington.



Esta vez las cosas fueron diferentes. El español, tal como lo declaró cuando le pusieron la Chaqueta Verde en el salón especial del Masters, dijo que fue el día en que había jugado con mayor calma, incluso cuando se vio perdido con los bogeys de los hoyos 10 y 11, y después, cuando falló su drive en el hoyo 13.



El castellonense, con 37 años, comenzó compartiendo la punta con el inglés Justin Rose, ambos con -8. Sergio arrancó muy fuerte, poniéndole presión a Rose y a todos los que estaban cerca de él: birdie en el 1 y en el 3, para pasar con 34 por sus primeros nueve hoyos. Rose seguía empatado: hizo bogey al 5, pero respondió con birdies al 6, 7 y 8.

El español Sergio García celebra el triunfo. Foto: Reuters

Como suele pasar casi siempre, la definición del Masters empezaba en los últimos nueve hoyos del mítico Augusta National. Sergio perdió el rumbo y se fue con bogey en el 10 y el 11. Rose tomó así dos de ventaja para ir al Amen Corner.



Allí parecía todo finiquitado. Rose pegó un buen drive y García, tratándola de jugar con fade, como lo había hecho todos los días, alcanzó a pegarle a un árbol y la pelota terminó en el azar, un arroyo en el costado izquierdo. Tuvo que dropear su bola en condiciones muy difíciles, con un asiento muy complicado. Jugó desde allí simplemente a buena, antes de la quebrada que desciende antes del green del hoyo 13, y solo le quedaba jugar un buen approach, un buen cuarto tiro desde allí y un buen putt para no distanciarse más de Rose, que estaba con muchas posibilidades de alejarse.



García se fue con el par y Justin no consiguió el birdie. Esto le sirvió de estíimulo al español, que consiguió birdie en el hoyo 14 para ponerse a uno de Rose.



En el hoyo 15, par 5, y los dos colocaron la pelota en el fairway, con posibilidades de subirla de dos. Rose jugó primero, pasándose muy poco del green, y García, como él mismo lo manifestó, jugó el mejor hierro 8 de toda su vida: la bola picó a un metro del hoyo, dio un salto, pegó en la bandera y quedó a cuatro metros de distancia para águila. El inglés jugó un buen approach y dejó la pelota más a o menos a dos metros para birdie.

Sergio García celebra su triunfo. Foto: AFP

García jugó un putt que pareció eterno. Lenta, lenta, la bola iba acercándose al hoyo. Cuando todos pensábamos que no llegaría para hacer el águila, de pronto su ídolo, Severiano Ballesteros (quien ayer estaría cumpliendo 60 años), le dio un soplo para que la bola terminara dentro del hoyo. Águila para el español. El inglés respondió con birdie. Otra vez empatados.



En el 16, par 3, los dos jugaron tiros sensacionales. García la dejó a dos metros y Rose a tres. El inglés embocó y García jugó un mal putt, desacelerando el impacto: Rose, arriba por uno. En el 17, Justin falló su drive y quedó en el costado derecho, y el segundo tiro fue al bunker. García la puso en el green. Rose terminó haciendo bogey para irse empatados al hoyo 72.



Justin jugó primero: en el segundo tiro abrió un poquito la pelota por el costado derecho, pero la loma del bunker le ayudó y la bola picó allí hacia la bandera, dejando un putt de 3 metros para birdie. García no se amilanó y logró un tiro fenomenal, para la pelota a metro y medio del hoyo. Rose falló el putt y todo hacía barruntar que el de Castellón obtendría su primer Major con birdie, falló el tiro. No fue así. Todo parecía igual a Carnoustie.



El único Major que se desempata en muerte súbita es el Masters. De nuevo, al hoyo 18. En el sorteo, Justin sacó la balota para golpear primero. Falló su drive a la derecha y le quedó un tiro con unas ramas muy complicadas. García la tiró a todo el centro del fairway. Rose pegó un segundo tiro adelantando simplemente la pelota y García volvió a pegar un fenomenal golpe, dejándola a dos metros.

Sergio García agradece por el título. Foto: AFP

Rose dejó un putt de cuatro metros que no embocó. Así las cosas, España estaba muy cerca de conseguir su quinta chaqueta verde. Antes lo habían hecho Seve en 1980 y 1983 y José María Olazábal en 1994 y 1999. Dos putts eran suficientes, pero el español quería cerrar como un gran campeón, con un birdie. Y así lo hizo. Alcanzó su gran sueño y le rindió un gran homenaje a quien fue su ídolo toda la vida, Ballesteros, quien tiene la misma connotación de Arnold Palmer. Si Arnie llevó a las cotas más altas al PGA Tour, Seve hizo lo mismo con el Tour Europeo.



Se lo merecía Sergio. Y por segundo año consecutivo, los europeos se llevan la chaqueta verde para su continente.



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO