Spurs jugarán semifinales contra Rockets y Raptors frente a Cavaliers

28 de abril 2017 , 08:06 a.m.

La formación de las semifinales de las Conferencias Oeste y Este ya tienen a dos series definidas con los Spurs de San Antonio y los Raptors de Toronto que consiguieron su clasificación y las disputaran ante los Rockets de Houston y Cavaliers de Cleveland, respectivamente.



No hubo más suspenso, los Spurs demostraron con el trío del alero Kawhi Leonard, el base francés Tony Parker y el ala-pívot LaMarcus Aldridge que son mejor equipo que los Grizzlies de Memphis a los que vencieron a domicilio 96-103 en el sexto partido de la eliminatoria que ganaron por 4-2 al mejor de siete.

Sus rivales a partir del lunes, en el AT&T Center de San Antonio, serán los Rockets, que también clasificaron después superar 4-1 a los Thunder de Oklahoma City. Leonard volvió a ser el líder del ataque balanceado de los Spurs al conseguir 27 puntos, incluidos los últimos tres desde la línea de personal que aseguraron la victoria del equipo de San Antonio.



El alero estrella de los Spurs anotó 8 de 19 tiros de campo, incluido un triple de cinco intentos, y 12 de 13 desde la línea de personal. Leonard capturó nueve rebotes, seis fueron defensivos, dio cuatro asistencias, recuperó tres balones, perdió uno y cometió dos faltas personales. Sin Leonard cumplió con las expectativas de líder encestador del equipo, Parker surgió con su mejor partido ofensivo de la fase final y los 27 tantos que aportó, incluidas las dos canastas que pusieron los parciales decisivos de 92-96 y 94-98 en los dos últimos minutos del partido hizo la gran diferencia.



Parker brilló con 11 canastas de 14 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y estuvo perfecto (4-4) desde la línea de personal. Aldridge surgió como el mejor hombre dentro de la pintura y en el juego interior al aportar 17 puntos y 12 rebotes, incluidos siete defensivos, y el último que capturó a falta de 37 segundos para el final tras el fallo de triple de Mike Conley que aseguró una posesión de balón que ayudó a asegurar la victoria. El base australiano Patty Mills también respondió como sexto hombre al conseguir 10 puntos. Los Spurs volvieron a batir por cuarta vez a los Grizzlies en los cinco enfrentamientos que han tenido en series de playoffs con solo una eliminación la que sufrieron en el 2011.



El base Mike Conley con 26 puntos volvió a ser el líder encestador de los Grizzlies al aportar 26 puntos, mientras que el resto de los cuatro titulares del equipo también concluyeron el partido con números de dos dígitos.



El pívot español Marc Gasol llegó a los 18 puntos que lo dejaron como segundo máximo encestador, mientras que el ala-pívot Zach Randolph logró doble-doble de 13 tantos y 11 rebotes, y el veterano escolta Vince Carter aportó 12 anotaciones. El escolta DeMar DeRozan con 32 puntos lideró el ataque de los Raptors que se impusieron a domicilio por 89-92 a los Bucks de Milwaukee en el sexto partido de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Este y ganaron 4-2 la serie al mejor de siete.



La victoria de los Raptors le permite pasar por segundo año consecutivo a las semifinales en el Este, donde esta vez tendrán de rivales a los verdugos de las pasadas finales, los Cavaliers (2-4), que barrieron 4-0 a los Pacers de Indiana en la primera ronda. Junto a DeRozan, que anotó 12 de 24 tiros de campo, capturó tres rebotes, recuperó cinco balones y dio tres asistencias, el base Kyle Lowry con 13 puntos fue el segundo máximo encestador de los Raptors y el único junto a su compañero que logró superar la barrera de los 10 tantos.



No lo hizo el ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka, aportó siete puntos, pero sí brilló en el juego interior, donde se convirtió en el líder del equipo al capturar 11 rebotes, incluidos 10 defensivos. Ibaka jugó 31 minutos como titular y fue el hombre de poder de los Raptors dentro de la pintura al poner también dos rebotes, perdió un balón y cayó eliminado por seis faltas personales.



Antes que asegurasen el sufrido triunfo, los Raptors dejaron escapar una ventaja de 25 puntos que tenían en la recta final del tercer periodo. El partido entonces se decidió en los dos últimos minutos del tiempo reglamentario cuando el base reserva Cory Joseph anotó cinco puntos, incluido un triple a falta de 1:27 minutos, que ayudaron a los Raptors a una racha de 9-0 que cambió la historia del marcador y de la serie.



De nuevo el alero griego Giannis Antetokounmpo fue el líder que hizo posible el mantener en el partido a los Bucks, aunque de nuevo en la recta final no pudo definir, y sus 34 puntos tampoco evitaron la derrota, que les costó la eliminación de la serie después de haberla comenzado con victoria en Toronto. Antetokounmpo anotó 13 de 23 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y acertó 7 de 13 desde la línea de personal, además de nueve rebotes -ocho defensivos-, tres asistencias, dos recuperaciones de balón, tres perdidas y dos tapones.



Pero el alero estrella de los Bucks, que jugó 47 minutos, no fue factor en los momentos decisivos del cuarto periodo cuando anotó sólo 2 de 6 tiros de campo. El partido quedó sentenciado a falta de 3.1 segundos del final del tiempo reglamentario con los dos tiros de personal que anotó DeRozan para asegurar la ventaja que sería la definitiva.



EFE