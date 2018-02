Rusia confirma el dopaje de Krushelnitskii en Pyeongchang

Rusia confirmó este martes el positivo del ruso Aleksandr Krushelnitskii, medalla en bronce en el doble mixto de curling en los Juegos de Invierno de PyeongChang, en la muestra B de la prueba antidopaje. "La prueba dio resultado positivo, lo que confirma la presencia de una sustancia prohibida en su organismo", informó la delegación rusa en un comunicado.

Krushelnitskii, de 25 años, está siendo investigado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por consumo de Meldonium, fármaco cardiovascular prohibido desde 2016. La nota de Deportistas Olímpicas de Rusia (OAR, siglas en inglés) matiza que el ruso había dado negativo en todas las pruebas anteriores, incluida la efectuada el 22 de enero. "De esta forma, no se confirma el hecho del consumo consciente y sistemático de sustancias prohibidas", destaca.



La delegación rusa insiste en que es "bien conocido" que "los efectos del uso del meldonium se logran exclusivamente en caso de su consumo periódico". Además, recordó que "los metabolitos permanecen en el organismo de la persona cerca de 9 meses desde el momento que termina el consumo de esa medicina".



"Los niveles de concentración de meldonium hablan del consumo en una sola ocasión de dicho fármaco, algo no habitual en la práctica médica y absolutamente absurdo desde el punto de vista de lograr cualquier clase de resultado terapéutico", destaca.



La prensa rusa baraja varias opciones, entre ellas una posible provocación por parte de un enemigo acérrimo del equipo ruso o incluso un compañero del afectado. Sea como sea, la nota adelanta que el Comité Olímpico Ruso (COR) abrirá una investigación minuciosa sobre lo ocurrido, incluido en el marco del código penal.



Al respecto, el ministro de Deportes, Pável Kolobkov, reconoció que el positivo de su deportista había sido un "fallo", pero insistió en que este no pudo tomar Meldonium con "premeditación".



El ruso, oriundo de San Petersburgo, se colgó el bronce en el doble mixto de curling junto a su compañera y esposa, Alexandra Brizgalovaya.



La tenista rusa María Sharapova fue suspendida en junio de 2016 por dos años, aunque luego vio reducida su sanción, debido al consumo de meldonium, modulador metabólico que incrementa el rendimiento físico y mental.



El presidente ruso, Vladímir Putin, considera que ese fármaco no es una sustancia dopante, ya que "sólo fortalece el corazón cuando hay grandes cargas de trabajo". El científico letón Ivar Kalvinsh, inventor del Meldonium, aseguró en su momento a Efe que "dos millones de personas toman regularmente" esa medicina prescrita para combatir la isquemia y mejorar el riego sanguíneo, tanto en el corazón como en el cerebro.



Kalvinsh, que ideó el fármaco en 1976, cree que es "inadmisible" considerar dopante un fármaco cardiovascular y aseguró que prohibir el Meldonium "es como si prohibieran la aspirina sólo porque es popular entre los deportistas". Los rusos temen que la suspensión de Krushelnitskii acarree una sanción para todo el equipo, que ya compite mermado y con bandera neutral debido a las acusaciones de dopaje de Estado.



