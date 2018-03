Rory McIlroy volvió al triunfo y Tiger Woods sigue encendido

El norirlandés Rory McIlroy finalizó este domingo una sequía ganadora de 18 meses de manera sensacional con birdies en cinco de los últimos seis hoyos para titularse en el Arnold Palmer Invitational del US PGA Tour.

El cuatro veces campeón de torneos 'mayor' McIlroy superó al estadounidense Bryson DeChambeau y a los grandes ganadores como Tiger Woods, el inglés Justin Rose y el sueco Henrik Stenson con una increíble exhibición en los greens del Bay Hill. "Es tan agradable ver que todo se une finalmente", dijo McIlroy.

"No estaba tan lejos. Se necesita algo para hacer 'clic' en su lugar. Algo se colocó en su lugar, obviamente". McIlroy terminó la jornada con 64 golpes (-8) para terminar los 72 hoyos con 270 impactos (-18) y derrotar a DeChambeau por tres golpes.



"Simplemente estoy orgulloso de mí mismo por aguantar allí en los últimos meses con lesiones y todo", dijo McIlroy. "Para obtener mi primer triunfo en PGA, no sé por cuánto tiempo, se siente realmente genial". El jugador de 28 años ganó su 14º título en el PGA Tour, el primero desde el Tour Championship de 2016, y se dio cuenta de que es una amenaza sólida para completar un Grand Slam si gana el Masters dentro de tres semanas.



Por su parte, Woods, ubicado en el quinto puestos, en medio de la sequía ganadora más larga de su carrera, ha mostrado buena forma en semanas seguidas para entusiasmar a los fanáticos por sus posibilidades en el Masters, que comienza el próximo 5 de abril. "Me sentí muy bien", dijo el 14 veces ganador de Grand Slam.

"Golpeé la pelota un poco mejor que la semana pasada. Sentí que corrí bien toda la semana". Woods comenzó los últimos nueve hoyos con su cuarto birdie con una atmósfera eléctrica construida alrededor del campo de Orlando donde posee ocho títulos.



El argentino Emiliano Grillo fue el único latinoamericano que terminó el evento en un distante escalón 26, ya que el colombiano Camilo Villegas no pasó el corte del segundo día.

Resultado final del torneo Arnold Palmer Invitational

1. Rory McIlroy (NIR) 270 (69-70-67-64)

2. Bryson DeChambeau (USA) 273 (67-66-72-68)

3. Justin Rose (ENG) 274 (69-71-67-67)

4. Henrik Stenson (SWE) 275 (64-69-71-71)

5. Tiger Woods (USA) 278 (68-72-69-69)

6. Ryan Moore (USA) 278 (71-67-69-71)

7. Kevin Chappell (USA) 280 (70-70-73-67) .







AFP