Bolt sin contratiempos, avanzó en los 100 metros del Mundial

Usain Bolt, el mejor atleta de todos los tiempos, superó el primer obstáculo hacia una esperada despedida gloriosa. El jamaicano se clasificó este viernes a semifinales de 100 metros del Mundial de Londres-2017, programadas para el sábado, igual que la final.

Bolt ganó la sexta y última serie de la primera ronda, sin esforzarse, con un tiempo de 10.07. El atleta caribeño no necesita ganar el sábado la final de 100 metros del Mundial de Londres-2017 para ser un mito. Lo es. Pero un final feliz convertiría su mítica carrera como atleta en un cuento de hadas.

El atleta jamaicano de casi 31 años superó la primera ronda con la intención de dejar el atletismo invicto en un gran evento en la prueba reina de la velocidad. También pasaron sin problemas los rivales que representan una amenaza para dejarle sin corona en su despedida.



El joven estadounidense Christian Coleman (21 años), autor de la mejor marca de la temporada (9.82), ganó la primera de las seis series con un tiempo de 10.01. El jamaicano Yohan Blake, de 27 años, ganador de los 100 metros en el Mundial de Daegu-2011, cuando Bolt fue descalificado por una salida falsa, no forzó y fue segundo en su serie (10.13).



También se clasificó el estadounidense Justin Gatlin, el veterano velocista de 35 años, con un pasado manchado por el dopaje, que le costo una suspensión de cuatro años. Gatlin, campeón olímpico de la distancia en 2004 y mundial en 2005, fue abucheado por el público londinense antes de su serie, lo que no impidió la clasificación, dominando la quinta serie con facilidad (10.05) entre los silbidos de los aficionados.



El sudafricano Akani Simbine, el tercer hombre más rápido esta temporada con 9,92, detrás de Coleman y Blake (9.90), fue el que mas apuros pasó al ser cuarto en su serie (10.15), pasando a semifinales en la repesca por tiempos. Desde los Juegos de Pekín-2008, cuando se hizo con el oro en 100 metros, nadie ha ganado a Bolt sobre la pista en un gran evento y el jamaicano no quiere que ocurra en su despedida.



Tras aquel bautizo dorado en China, fue ganando los 100 metros en los Juegos de Londres-2012 y Rio-2016, además de los Mundiales de Berlín-2009, Moscú-2013 y Pekín-2015. Solo se quedó sin el oro en el Mundial de Daegu-2011, por una salida falsa.



