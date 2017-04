Programación deportiva para este viernes 7 de abril

SEÑAL COLOMBIA

9:30 a. m.: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (quinta etapa)



WIN SPORTS

10 a. m.: Tenis – Copa Davis (Colombia vs. Chile)

6 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 12): Once Caldas vs. Jaguares

8 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 12): Millonarios vs. Nacional

ESPN

7:30 a. m.: Motociclismo: Ensayos libres para el Gran Premio de Argentina

1:30 p. m.: Golf – Masters de Augusta (segunda ronda)

7:30 p. m.: Baloncesto de la NBA: Mavericks de Dallas vs. Spurs de San Antonio



ESPN 2

9 a. m.: Golf – Masters de Augusta (segunda ronda)

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Mets de Nueva York vs. Marlins de Miami



ESPN 3

1:30 p. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 28): Frankfurt vs. Werder Bremen



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

1:45 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 31): Villarreal vs. Athletic Bilbao

CANAL 612/1612

1:45 p. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 32): Lille vs. Niza



