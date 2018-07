México repuntó y es líder de los Juegos por un oro frente a Colombia

La lucha entre México y Colombia por el primer lugar de la tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es cada vez más cerrada.

Los mexicanos repuntaron y lideran la tabla de metales con 19 medallas de oro por 18 de la delegación colombiana, solo un metal dorado de diferencia, que ratifican que estas justas estarán muy cerradas, y eso que Cuba se ha quedado un poco, pero no hay que descartarla.



Los seleccionados mexicano obtuvieron oros en taekwondo, ciclomontañismo, clavados, remo y el patinaje, mientras que la delegación local los ganó en pesas, taekwondo y el patinaje, metales que le sirvieron para recuperar el camino que perdieron en la primera jornada de competencias y disputa de metales, el viernes pasado.



Isaac Vélez comenzó la cosecha nacional en la prueba poomsae del taekwondo y siguió con el de Karool Blanco en el arranque de los 58 kilos de las pesas, aunque falló en el envión; Johana Riveros se impuso en los 1.000 metros de patinaje, al igual que Eduardo Estrada, en un deporte en el que Colombia se sacudió, pues en la mañana perdió dos finales inesperadas, pero esta disciplina sigue en deuda.



“No fue fácil, pero vamos recuperando el camino. Ya tenemos que pensar en lo que viene, en lo que hay, no en lo que pudo ser”, dijo Estrada, tras su victoria.



También celebró Álex Cujavante, quien se impuso con categoría en 10.000 eliminación, con lo que el patinaje comenzó a cuadrar caja.



Al término de la jornada de la natación, otra vez Isabella Arcila fue la gran figura, al imponerse en la competencia de 100 espalda.



“Ya llevo dos medallas de dos disputadas y eso me tiene contenta. Particularmente, de la este sábado fue bien complicada, pues fue un final cerrado. Menos mal tuve con qué rematar mejor, pero hasta que llegué y miré el tablero no canté la victoria”, señaló Arcila, que el viernes se impuso en los 50 metros espalda.

También en la pileta, Jorge Mario Murillo respondió a su favoritismo en la prueba de 100 metros masculino. En la mañana había clasificado con una buena ventaja, con tranquilidad y en la noche remató de la mejor manera, logrando su primer oro en esta edición de los Juegos.



“Me sentí bien, no me apuré, pero tampoco que confié en el remate final y ya se ven los frutos de la buena preparación que tuvimos”, dijo Murillo.



El ciclomontañismo no pudo darle victorias a Colombia y allí en la competencia del cross country los metales se fueron para México y Guatemala.

Medallería: Oro / Plata / Bronce

1. México 19 16 21

2. Colombia 18 12 12

3. Venezuela 5 7 7

4. Cuba 4 6 6

5. R. Dominicana 2 7 7

6. Guatemala 2 3 4

7. Puerto Rico 2 1 4

8. Jamaica 2 0 1

9. Bahamas 2 0 0

10. T. y Tobago 1 0 0



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

Twitter: @LisandroAbel