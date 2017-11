Castañeda y Abril le dan oros a Colombia en los Juegos Bolivarianos

Los colombianos Fabio Castañeda y Laura Abril ganaron este domingo las medallas de oro del ciclomontañismo de los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta en un duelo en ambas ramas con los bolivianos, que se quedaron con las preseas de plata.



Las dos pruebas se disputaron en la pista de Mamancana, en las afueras de Santa Marta. En la masculina, Castañeda tomó la delantera desde la partida y mandó en la ruta hasta cruzar victorioso con un tiempo de 1 hora 24 minutos 54 segundos.

El boliviano Evert Gómez lo escoltó en la meta a 3 minutos y 6 segundos de diferencia, mientras la medalla de bronce fue para el también colombiano Jonathan Botero al cruzar tercero a una diferencia de 4 minutos 40 segundos. Catorce competidores de ocho países tomaron la partida en la prueba de varones.

En damas, Laura Abril afianzó la gran jornada dominical de Colombia en el ciclomontañismo y en los XVIII Juegos Bolivarianos tras ganar con un guarismo de 1 hora, 19 minutos y 9 segundos. "Es importante por ser la primera carrera del ciclo olímpico, pero más que importante es disfrutarla y gozármela en mi regreso después de varios años sin estar en la selección porque me dediqué a estudiar. Saber que todavía estoy vigente es bueno" dijo Abril.



El metal de plata lo conquistó la ecuatoriana Michela Molina a una diferencia de 4 minutos 55 segundos, pues la colombiana impuso un ritmo muy fuerte desde el inicio y tras la primera vuelta de las seis establecidas ya le había tomado un minuto de ventaja.

La medalla de bronce quedó en manos de la colombiana Yosiana Quintero, que hubiese podido pelear la plata o el oro de no ser por una caída en la primera vuelta que la dejó rezagada en el cuarto lugar, que la llevó a librar una intensa lucha por el metal con la ecuatoriana Myrian Núñez.



Quintero llegó a 9 minutos 40 segundos. Entre las mujeres participaron once corredoras de siete países. La tercera prueba del ciclomontañismo será la del Down Hill, que se disputará este lunes en la misma pista.





EFE