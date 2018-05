Sandra Arenas, 15 en el Mundial de Marcha de China

05 de mayo 2018 , 05:58 a.m.

05 de mayo 2018 , 05:58 a.m.

La atleta colombiana Sandra Lorena Arenas logró la casilla 15 en la competencia de los 20 kilómetros del Mundial de Marcha por equipos, que se lleva a cabo en Taicang (China), mientras que la escuadra nacional ocupó la octava casilla.



Arenas logró mantenerse dentro de los primeros lugares, pero al promediar la competencia se vino abajo, no pudo seguirle el paso a la mexicana María González, campeona, y a las chinas Shije Qieyang y Jiayu Yang, segunda y tercera, respectivamente.

Sandra Arenas era la carta colombiana en esta prueba, en la que había mucha expectativa por el desempeño de las marchistas nacionales, pero se quedó solo en eso, en una expectativa, porque en la prueba pasó todo lo contrario.



Las colombianas trataron de seguirles el paso a sus rivales, pero pronto Arabelly Orjuela, Sandra Galvis y Yeseida Carrillo perdieron el contacto con el grupo principal, en el que Arenas estuvo mientras sus fuerzas la acompañaron.



La lluvia y el frío fueron invitados a la carrera, que se definió a falta del tercer giro, cuando González dio el zarpazo y sus rivales no la pudieron seguir.



Arenas sucumbió frente el fuerte ritmo de las punteras y pronto fue pagando su desgaste, hasta terminar en el puesto 15, a 3 minutos y 33 segundos de la campeona.



Galvis acabó de 31 a 6 minutos 3 segundos, Orejuela fue 36 a 7 minutos y segundos y Carrillo, 51, a 8 minutos 59 segundos.



Por equipos dominó China, mientras que Colombia acabó de octava.



El grupo nacional no pudo reeditar o mejorar lo que den hijo o hace dos años en Roma (Italia), Mundial en el que terminaron en la tercera casilla.



En la prueba de los 10 kilómetros juveniles varones, el mejor colombiano fue Ánderson Callejas, quien ocupó el puesto 19 a 2 minutos 33 segundos del campeón, el chino Yao Zhang.



Sebastián Merchán fue 21 a 2 minutos 40 segundos, mientras que Cèsar Herrera no terminó. La plata se la colgó el chino Zhaozhao Wang, mientras que el bronce fue para el guatemalteco, José Eduardo Ortiz.



LISANDRO RENGIFO*

Enviado especial de EL TIEMPO

*Invitado por la Federación Internacional de Atletismo