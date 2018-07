Caterine Ibargüen, inigualable para esta Liga de Diamante

Caterine Ibargüen tendrá este viernes en Rabat (Marruecos) la opción de ratificar que sin la venezolana Yulimar Rojas no hay nadie que le gane en el salto triple en el mundo.

La colombiana saltará en la Liga de Diamante en busca de ratificarse en el primer puesto del certamen y con la tranquilidad de contar ya con el cupo a la final que se llevará a cabo en Zürich (Suiza) el 30 de agosto.



Ibargüen no tiene la culpa de que Rojas no haya estado en ninguna de las tres válidas anteriores, la que ha dominado a su antojo la atleta nacional, y que tampoco pueda ser su ‘piedra en el zapato’ en Suiza, pues la ‘patriota’ no disputará la final porque no ha sumado puntos en las competencias de clasificación.



La deportista colombiana llega a la prueba al frente de la general del salto triple con 24 puntos, seguida por la jamaiquina Kimberly Williams, que tiene 19, y de Shanieka Rickets con 16.



Este viernes, sus rivales serán las mismas y las que deben apretar el acelerador son ellas, pues deben buscar los puntos necesarios para ganar su casilla a la final.



Williams, Rickets, la estadounidense Tori Franklin, la española Ana Peleteiro y la kazaja Olga Rypakova serán, como siempre, las que podrían poner en aprietos a Ibargüen, pero por lo visto en las competencias de Shanghái, Oslo y París, nuevamente, no tendrá rival.



En China, la colombiana se impuso con 14 m 80 c, luego en Noruega se impuso con marca de 14,89 y en París fue la mejor con registro de 14 m 83 c.



Pero la gran novedad de la temporada ha sido que Caterine Ibargüen compitió en la Liga de Diamante de Lausana (Suiza), pero en el salto largo, ocupando el tercer lugar con 6 m 77 c.



Luego de la cita de este viernes, Ibargüen enfila todo su poderío para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que arrancan en Barranquilla el próximo 19 de julio, y en los que tendrá la misión de ganar el oro en el salto triple y en el salto largo.



