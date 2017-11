Vienen dos días claves para asegurar el título en los Bolivarianos

El segundo título de Colombia en la historia de los Juegos Bolivarianos se debe definir en cuestión de horas. Este martes y el miércoles serán los días de mayor número de medallas en disputa: 111, un botín gigante con el que la delegación local se frota las manos y hace cuentas para saber el momento justo para cantar el triunfo definitivo.

De esas 111 finales, el martes los Juegos repartirán 55 oros y el miércoles 56. La gran expectativa es el arranque del atletismo, disciplina que cuenta con 47 metales dorados en juego.



El deporte base arrancará en Santa Marta desde las 8 de la mañana con las semifinales de los 110 con vallas y terminará en la noche con 13 finales.



Colombia trae un equipo fuerte, con la intención no solo de ganar el mayor número posible de primeros puestos, sino de sentenciar los Juegos a su favor.



La delegación local sentirá la ausencia de Caterine Ibargüen, quien adujo una lesión para no participar en el salto triple y en el salto largo, pruebas en las que estaba inscrita.



Sin Ibargüen, Colombia le ‘echa mano’ al marchista Éider Arévalo, actual campeón mundial de los 20 kilómetros, quien es la máxima figura de la delegación. “Estamos tranquilos. Competimos el miércoles (mañana) y tendremos un fuerte clima, calor, por lo que el tiempo no será bueno”, le dijo Arévalo a EL TIEMPO, quien estará acompañado en la competencia por Esteban Soto.



Jhon Murillo, finalista en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y competidor en la Liga de Diamante, es el candidato número uno para el oro en el salto triple varones.Muriel Coneo es la opción colombiana para obtener el triunfo en los 1.500 y 5.000 metros, mientras que el relevo 4x400 es otra de las grandes expectativas de victoria para la delegación local.

Tras ganar el oro en BMX, Mariana Pajón (centro) competirá ahora en ciclismo de pista. Foto: Efe

Este martes, en la subsede de Cali, se estrena el ciclismo de pista, que irá hasta el viernes, tiene un botín de 14 oros en disputa.



La gran atracción será Mariana Pajón, que viene de ganar las dos competencias del BMX y que este martes por la mañana hará la clasificación de la velocidad por equipos con Martha Bayona.



DEPORTES