Programación deportiva para este viernes primero de junio

CANAL CARACOL

2:15 p.m.: Partido amistoso previo al Mundial de Rusia 2018, Colombia vs. Egipto.

ESPN

4 a.m.: Jornada del Roland Garros.

1:30 p.m.: Partido amistoso previo al Mundial de Rusia 2018, Francia vs. Italia.



ESPN 2

4 a.m.: Jornada del Roland Garros



ESPN 3

9:30 a.m.: Torneo Esperanzas de Toulon, partido China vs. México.

6 p.m.: Grandes Ligas, Mets de Nueva York vs. Cachorros de Chicago.



TYC

8 p.m: Jornada de los Juegos Suramericanos



WIN SPORTS

10 a.m.: Semifinal del Torneo Infantil de Fútbol Femenino



DEPORTES