Programación deportiva para este viernes 8 de septiembre

CARACOL

9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España (etapa 19)

WIN SPORTS

1:15 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cerveceros de Milwaukee vs. Cachorros de Chicago



ESPN

1:45 p. m.: Tenis – semifinal masculina del US Open



ESPN 2

8 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España (etapa 19)



ESPN 3

1:30 p. m.: Fútbol – Bundesliga: Hamburgo vs. Leipzig

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Rayos de Tamba Bay vs. Medias Rojas de Boston



DIRECTV SPORTS

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Francia: Metz vs. PSG

2 p. m.: Fútbol – Liga de España: Leganés vs. Getafe



DEPORTES