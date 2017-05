Programación deportiva para este viernes 5 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 A. M. Ciclismo – Giro de Italia (primera etapa)

RCN

WIN SPORTS

11 a. m.: Atletismo - Liga Diamante, primera parada en Doha

7:45 p. m.: Fútbol - Liga colombiana: Deportivo Cali vs. Jaguares



ESPN2

2 p. m.: Fútbol - Liga de España: Sevilla vs. Real Sociedad



DIRECTV SPORTS

2 p. m.: Fútbol - Liga Premier: West Ham vs. Tottenham



ESPN

6 p. m. Baloncesto de la NBA - Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors

6:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia (primera etapa)



6 p. m. Béisbol de Grandes Ligas - Marlins de Miami vs. Mets de Nueva York



8:30 p. m. Baloncesto de la NBA - San Antonio Spurs vs. Houston Rockets



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES