Programación deportiva para este viernes 4 de mayo

6 p. m.: Fútsal – Liga de Colombia: Club Dmartin vs. Deportivo Meta



ESPN

7 p. m.: Baloncesto – NBA Playoffs: New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors

9: 30 p. m.: Baloncesto – NBA Playoffs: Utah Jazz vs. Houston Rockets

ESPN 2

5:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 1

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 36): Amiens vs. PSG



ESPN 3

5:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 1

8 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres



Fox Sports 2

9 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Baltimore Orioles vs. Oakland Athletics



Directv Sports

Canal 612/ 1612 HD

4 a. m.: Tenis – ATP 250 de Múnich: Cuartos de final



