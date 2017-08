Programación deportiva para este viernes 4 de agosto

Win Sports

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Envigado vs. Tolima



ESPN

9 a. m.: Fútbol – Amistoso internacional: West Ham vs. Manchester City

ESPN 2

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 1): Mónaco vs. Toulouse



ESPN 3

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Chicago White Sox vs. Boston Red Sox



Fox Sports 2

9 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Oakland Athletics vs. Los Angeles Angels of Anaheim



TyC Sports

12 p. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017



Directv Sports

Canal 612/ 1612 HD

8:30 p. m.: Tenis – ATP Los Cabos: Semifinales



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



