Programación deportiva para este viernes 31 de marzo

WIN SPORTS

8:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 11): Nacional vs. Pasto

ESPN

12 m.: Tenis – Masters 1.000 de Miami (semifinal 1)

6 p. m.: Tenis – Masters 1.000 de Miami (semifinal 2)



ESPN 3

7 p. m.: Baloncesto de la NBA: Thunder de Oklahoma vs. Spurs de San Antonio

9:30 p. m.: Baloncesto de la NBA: Warriors de Golden State vs. Rockets de Houston



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: Fútbol – Bundesliga: Hertha Berlín vs. Hoffenheim

9 p. m.: Fútbol – MLS de Estados Unidos: Seattle Sounders vs. Atlanta United



DIRECTV SPORTS

CANAL 612/1612

1:55 p. m.: Baloncesto – Euroliga: Real Madrid vs. Fenerbache



GOLF CHANNEL

11 a. m.: Golf – Ana Inspiration (ronda 2)



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

