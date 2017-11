Programación deportiva para este viernes 3 de noviembre

ESPN

8 a.m. Tenis: Masters 1.000 de París - cuartos de final

1:30 p.m. Tenis: Masters 1.000 de París - cuartos de final

6 p.m. Baloncesto: NBA - Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards

8:30 Baloncesto: NBA - Boston Celtics vs. Oklahoma City Thunder

GOLF LATIN AMÉRICA

8 a.m. Golf: Europa Tour 2017 – Abierto de Turquía – segunda ronda



ESPN 3

3 p.m. Fútbol: Liga de España (jornada 11) Real Betis vs. Getafe



WIN SPORTS

8 p.m. Futsal: Liga colombiana (juego 2 de la final en Pasto) Leones de Nariño vs. Bello Real Antioquia



DEPORTES