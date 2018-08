Programación deportiva para este viernes 3 de agosto

WIN SPORTS

8 p. m.: Juegos Centroamericanos: ceremonia de clausura.

ESPN

12:30 p. m.: Golf - Bridgestone Invitational: segunda vuelta.



ESPN 3

12:25 p. m.: Fútbol - Amistoso internacional: Borussia Dortmund vs. Stade Rennais.

6 p. m.: Béisbol - Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Medias Rojas de Boston.

9 p. m.: Fútbol - Liga mexicana: Atlas vs. Pumas.



FOX SPORTS

8 p. m.: Juegos Centroamericanos: ceremonia de clausura.



FOX SPORTS 2

9 p. m.: Béisbol - Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Astros de Houston.



DIRECTV SPORTS CANAL 612

8 a. m.: Tenis - ATP 250 de Kitzbühel (Austria): cuartos de final.



