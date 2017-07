Programación deportiva para este viernes 28 de julio

DIRECTV SPORTS



4 a.m. Tenis: ATP 250 Gstaad (Suiza) – cuartos de final (canal 612)

11 a.m. Tenis: ATP 250 Atlanta – cuartos de final (canal 612)

1 p.m. Fútbol: amistoso – Borussia Dortmund (ALE) vs. Espanyol (ESP)

ESPN 3



6 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – temporada regular – Reales de Kanzas City vs. Medias Rojas de Boston



RCN HD2



7 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – temporada regular – Cerveceros de Milwaukee vs- Cachorros de Chicago



FOX SPORTS 2



9 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – temporada regular – Gigantes de San Francisco vs. Dodgers de Los Ángeles



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



