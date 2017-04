Programación deportiva para este viernes 28 de abril

28 de abril 2017 , 11:41 a.m.

ESPN

9 a. m.: Ciclismo – Tour de Romandía (etapa 3)

1:25 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 34): Villarreal Sporting de Gijón

9:30 p. m.: Baloncesto de la NBA (playoffs partido 6): Jazz de Utah vs. Clippers de Los Ángeles

ESPN 2

6 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Red Sox de Boston vs. Cachorros de Chicago



ESPN 3

1:25 p. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 31): Bayer Leverkusen vs. Schalke 04



DIREC TV SPORTS

CANAL 610/1610

1:45 p. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 35): Angers vs. Lyon



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

