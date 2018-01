Programación deportiva para este viernes 26 de enero

ESPN

3:30 a.m. Tenis: Abierto de Australia – Roger Federer (SUI) vs. Hyeon Chung (KOR)

10 a.m. Ciclismo: Vuelta a San Juan – etapa 5: San Martín – Alto Colorado, sobre 169.5

km

8 p.m. Baloncesto: NBA – New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets

DIRECTV SPORTS

Canal 612

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 23 – Dijon vs. Rennes



ESPN 2

3 p.m. Fútbol: FA Cup – Yeovil Town vs. Manchester United



FOX SPORTS 2

6:15 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Olimpia (PAR) vs. Wanderers (CHI)

8:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Universitario (PER) vs. Oriente Petrolero (BOL)



FOX SPORTS

7 p.m. Fútbol: Torneo Fox Sports – Santa Fe vs. América de Cali



FOX SPORTS 3

7:15 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Dep. Táchira (VEN) vs. Macará (ECU)



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES