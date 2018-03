Programación deportiva para este viernes 23 de marzo

GOL CARACOL

3 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Francia vs. Colombia



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Grecia vs. Suiza

7:30 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Perú vs. Croacia

WIN SPORTS SEÑAL ALTERNA

7 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Leones



ESPN

9:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Cataluña (etapa 5)

2:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Holanda vs. Inglaterra



ESPN 3

7 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Escocia vs. Costa Rica



DIRECTV SPORTS

CANALL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Alemania vs. España



TYC SPORTS

2:45 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Italia vs. Argentina



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



