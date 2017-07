Programación deportiva para este viernes 21 de julio

CARACOL

8:45 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 19): etapa 19: Embrun y Salon-de-Provence, 222.5 k

FOX SPORTS 2

9 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas de Béisbol: Yankes de Nueva York vs. Marineros de Seattle



ESPN 2

7 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 19): etapa 19: Embrun y Salon-de-Provence, 222.5 k



ESPN 3

7 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 19): etapa 19: Embrun y Salon-de-Provence, 222.5 k



WIN SPORTS

1 p. m.: Atletismo – Liga Diamante: Parada de Mónaco de la Liga Diamante.

7:45 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 4): Tigres vs. Patriotas.



ESPN 3

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas de Béisbol: Astros de Houston vs Baltimore Orioles



DIRECTV SPORTS

4 a.m. Golf: Abierto Británico – segunda ronda (canal 601)

12 m. Tenis: ATP 250 Newport (EE. UU.) – cuartos de final (canal 612)



GOLF LATIN AMERICA

4 a.m. Golf: Abierto Británico – segunda ronda



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES