Programación deportiva para este viernes 21 de abril

Win Sports

6 p. m.: Fútsal – Liga de Colombia: Deportivo Meta vs. Club D´Martin

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 14): Tigres vs. Jaguares

Fox Sports

5 a. m.: Fútbol – Sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones



ESPN

5:30 a. m.: Tenis – ATP Másters 1000 de Montecarlo: Cuartos de final

2 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 33): Sevilla vs. Granada

6 p. m.: Baloncesto – NBA Playoffs: Boston Celtics vs. Chicago Bulls

8:30 p. m.: Baloncesto – NBA Playoffs: Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder



Directv Sports

Canal 610 /1610 HD

2 p. m.: Baloncesto – Euroliga: Real Madrid vs. Darussafaka



