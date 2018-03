Programación deportiva para este viernes 2 de marzo

WIN SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Once Caldas

ESPN

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Wizards de Washington vs. Raptors de Toronto



ESPN 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Mönchengladbach vs. Werder bremen

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Arsenal vs. Lanús



DIRECTV SPORTS

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Bordeux



TYC SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Colón vs. Huracán



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES