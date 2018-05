Programación deportiva para este viernes 18 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

6 a. m.: CICLISMO - Giro de Italia: etapa 13

ESPN

7 a. m.: TENIS - Masters de Roma: cuartos de final

2 p. m.: TENIS - Masters de Roma: cuartos de final



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO - Giro de Italia: etapa 13



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL - Grandes Ligas: Nacionales de Washington vs. Dodgers de Los Ángeles



DIRECTV SPORTS CANAL 612

10:30 a. m.: BALONCESTO - Euroliga: Fenerbache vs. Zalgiris

1:30 p. m.: BALONCESTO - Euroliga: CSKA vs. Real Madrid



DEPORTES