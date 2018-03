Programación deportiva para este viernes 16 de marzo

ESPN

2 p.m. Tenis: Indian Wells - Master 1.000 - Ronda de cuartos de final

ESPN 3

2:30 p.m. Fútbol: Liga de Alemania - jornada 27 - Freiburgo vs. Stuttgart



ESPN 2

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Francia - jornada 30 - Mónaco vs. Lille



DIRECTV SPORTS

Canal 610

3 p.m. Fútbol: Liga de España - jornada 29 - Levante vs. Eibar (canal 610)



FOX SPORTS 2

7:15 p.m. Fútbol: Liga de Argentina - Colón vs. Lanús



WIN SPORTS

8 p.m. Fútsal: Liga profesional colombiana - grupo B - Club Rionegro de Antioquia vs. Alianza Platanera de Apartadó



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES