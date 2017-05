Programación deportiva para este viernes 12 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia (etapa 7).



RCN

8:30 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia (etapa 7).

WIN SPORTS

8 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 18): Once Caldas vs. Huila.



RAI ITALIA

7:45 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia (etapa 7).



ESPN

8 a. m.: Tenis - Masters 1.000 de Madrid (cuartos de final)

7 p. m.: Baloncesto de la NBA (semifinal de conferencia partido 6): Celtics de Boston vs. Wizard de Washington.



ESPN 2

6:30.: Ciclismo -

Giro de Italia (etapa 7).



DIRECTV SPORTS

CANAL 612/1612

1:45 p. m.: Fútbol -Liga Premier (fecha 37): Everton vs. Watford.

CANAL 613/1613

2 p. m.: Fútbol -Liga Premier (fecha 37): West Bromwich vs. Chelsea.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES