Programación deportiva para este viernes 10 de noviembre

Caracol TV

6 a. m. Fútbol - Amistoso: Colombia vs. Corea.

10:15 p. m. Fútbol - Repechaje a Rusia 2018: Perú vs. Nueva Zelanda.

Win Sports

7 p. m. Futsal - Final Liga de Colombia: Leones de Nariño vs. Real Antioquia.



Directv Sports

Canal 610

7 a. m. Fútbol - Amistoso: Japón vs. Brasil.



Espn

3 p. m.: Fútbol - Amistoso: Inglaterra vs. Alemania

9 p. m.: Baloncesto - NBA: San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks



Espn 2

2:45 p. m. Fútbol - Repechaje a Rusia 2018: Suecia vs. Italia.

12 p. m.: Fútbol - Eliminatorias al Mundial: Sudáfrica vs. Senegal

DEPORTES