Programación deportiva para este viernes 10 de marzo

ESPN



8 a. m. Ciclismo: Tirreno Adriático, etapa 3



ESPN2



2:45 p. m. Liga de Italia: Juventus vs. Milán



WIN SPORTS, TELECARIBE Y DIRECTV (CANAL 617)



6 p. m. Clásico Mundial de Béisbol: Colombia vs. Estados Unidos



CARACOL HD



8:15 p. m. Suramericano Sub-17 de Fútbol: Chile vs. Colombia



DIRECTV SPORTS



CANAL 618



8:30 p. m. Clásico Mundial de Béisbol: Venezuela vs. Puerto Rico



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador



DEPORTES