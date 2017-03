Programación deportiva para este sábado primero de abril

ESPN

8:25 a. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 26): Bayern Múnich vs. Augsburgo

11:25 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 29): Real Sociedad vs. Leganés

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 29): Málaga vs. Atlético de Madrid

5 p. m.: Baloncesto – NCAA: Gonzaga vs. South Carolina

7:30 p. m.: Baloncesto – NCAA: North Carolina vs. Oregon

ESPN 2

10:55 a. m.: Fútbol – Serie A de Italia (fecha 30): Sassuolo vs. Lazio

1:55 p. m.: Fútbol – Final de la Copa de la Liga de Francia: Mónaco vs. PSG



ESPN 3

9 a. m.: Rugby – Copa Europea de Clubes: Leinster vs. Waps

11:40 a. m.: Rugby – Copa Europea de Clubes: Munster vs. Toulouse

7 p. m.: Baloncesto de la NBA: Timberwolves de Minnesota vs. Kings de Sacramento



FOX SPORTS

8:30 a. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 26): Schalke 04 vs. Borussia Dortmund

1:30 p. m.: Fútbol – Serie A de Italia (fecha 30): Roma vs. Empoli



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 26): Freiburg vs. Werder Bremen

1 p. m.: Fútbol – MLS: New York City vs. San José Earthquakes

8 p. m.: Fútbol – Liga de México: Puebla vs. Pachuca



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

8:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 29): Hull City vs. West Ham



CANAL 612/1612

8:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 29): Watford vs. Sunderland



CANAL 613/1613

8:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 29): Chelsea vs. Crystal Palace

*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES