Programación deportiva para este sábado 9 de septiembre

3 p. m.: Fútbol - Campeonato Nacional Prejuvenil Difútbol: Final.

7:30 p. m.: Fútsal - Liga Argos: Club Deportivo Saeta vs. Club Sanpas

FOX SPORTS

8:30 a. m.: Fútbol – Liga alemana (Fecha 3): Freiburgo vs. Borussia Dortmund

11:30 a. m.: Fútbol – Liga alemana (Fecha 3): Hoffenheim vs. Bayern Múnich.

1:45 p. m.: Fútbol – Liga alemana (Fecha 3): Sampdoria vs. Roma



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: Fútbol – Liga alemana (Fecha 3): Mainz vs. Bayer Leverkusen

7 p. m.: Fútbol – Liga mexicana (Fecha 3): Pachuca vs. Guadalajara.

3 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs



FOX SPORTS 3

6:30 p. m. Automovilismo – Nascar: Monster Energy Cup, Richmond - Virginia.



ESPN

6:30 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 4): Manchester City vs. Liverpool

10 a. m.: Fútbol – Liga de Francia (Fecha 5): Niza vs. Mónaco

2:45 p. m.: Tenis – Final femenina del US Open:



ESPN 2

8 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España (etapa 20): 117.5km - Corvera de Asturias / Alto de l'Angliru

1:45 p.m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 3): Barcelona vs. Espanyol.



ESPN 3

8 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España (etapa 20): 117.5km - Corvera de Asturias / Alto de l'Angliru

2:55 a. m.: Fútbol – Liga de Portugal (Fecha 5): Benfica vs. Portimonense.



DIRECTV SPORTS

610

6 a. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 3): Real Madrid vs. Levante

9:15 a. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 3): Valencia vs. Atlético de Madrid



612

9 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 4): Brighton vs. West Bromwich.



613

9 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 4): Leicester vs. Chelsea

11:30 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (Fecha 4): Stoke City vs. Manchester United





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.





