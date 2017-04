Programación deportiva para este sábado 8 de abril

.

SEÑAL COLOMBIA

9:15 a. m.: Vuelta al País Vasco.



CANAL RCN

6 p. m.: Fútbol colombiano, Cali vs. Rionegro.



WIN SPORTS

4 p. m.: Fútbol colombiano, Envigado vs. Alianza Petrolera.

6 p. m.: Tigres vs. Junior.

8 p. m.: Medellín vs. Bucaramanga.



ESPN

9:55 a. m.: Liga de Francia, Angers vs. Mónaco.

12:30 p. m.: Golf, Masters de Augusta.

7:30 p. m.: NBA: Spurs de San Antonio vs. Clippers de Los Ángeles.



ESPN 2

8:55 a. m.: Manchester City vs. Hull City.

11:25 a. m.: Fútbol de España, Sevilla vs. Deportivo La Coruña.

2:30 p. m.: Málaga vs. Barcelona.



ESPN 3

12 m.: Motociclismo, Clasificación del GP de Argentina.



FOX SPORTS

11:30 a. m.: Fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

1:30 p. m.: Fútbol de Italia, Juventus vs. Chievo.



FOX SPORTS 2

3 p. m.: Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Orioles de Baltimore



DIRECTV SPORTS

Canal 610/1610

9 a. m.: Fútbol de España, Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

CANAL 612/1612

8:55 a. m.: Fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Swansea.

1 p. m.: Fútbol de España, Español vs. Alavés.

CANAL 613/1613

8:55 a. m.: Fútbol de Inglaterra, Stoke City vs. Liverpool.



