Programación deportiva para este sábado 6 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m. Ciclismo – Giro de Italia (segunda etapa)



RCN

8:00 a. m. Ciclismo – Giro de Italia (segunda etapa)

6:00 p. m.: Fútbol- Liga de Colombia (Fecha 16), Cortuluá vs. Nacional.

WIN SPORTS

1:15 p. m.: Fútbol- Liga de Colombia (Fecha 16), Deportivo Pasto vs. Rionegro Águilas.

3:15 p. m.: Fútbol- Liga de Colombia (Fecha 16), Atlético Huila vs. Envigado.

5:30 p. m.: Fútbol- Liga de Colombia (Fecha 16), Patriotas vs. América.

7:45 p. m.: Fútbol- Liga de Colombia (Fecha 16), Once Caldas vs. Millonarios.



DIRECTV SPORTS

6:00 a. m.: Fútbol- Liga de España, Sporting vs. Las Palmas

9:00 a. m.: Fútbol- Liga de España, Burnley Vs West Brom

9:15 a. m.: Fútbol- Liga de España, Atlético De Madrid vs. Eibar

11:30 a. m.: Fútbol- Liga de Inglaterra, Swansea vs. Everton

1:45 p. m.: Fútbol- Liga de España, Granada vs. Real Madrid



ESPN

6:30 a. m.: Fútbol- Liga de Inglaterra, Manchester City vs. Crystal Palace

8:30 a. m.: Fútbol- Liga de Alemania, Bayern Múnich vs. Darmstadt 98

11:00 a. m.: Fútbol- Liga de Italia, Nápoli Vs Cagliari

1:00 p. m.: Fútbol- Liga de Francia, Nancy Vs Mónaco



ESPN 2

6:30 a. m. Ciclismo – Giro de Italia (segunda etapa)

11:30 a. m.: Fútbol- Liga de España, Barcelona vs. Villarreal

2:45 p. m.: Fútbol- Liga de Argentina, Racing Club vs. Gimnasia Y Esgrima La Plata

5:00 p. m.: Fútbol- Liga de Argentina, Estudiantes De La Plata vs. Boca Juniors



ESPN3

9:00 p. m.: Fútbol- Liga de México, Atlas vs. Jaguares De Chiapas



FOX SPORTS

8:30 a. m.: Fútbol- Liga de Alemania, Borussia Dortmund vs. Hoffenheim

11:30 a. m.: Fútbol- Liga de Alemania, Hertha Berlín Vs. Leipzig

1:45 p. m.: Fútbol- Liga de Italia, Juventus vs. Torino



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: Fútbol- Liga de Alemania, Eintracht Frankfurt vsv Wolfsburg

3:00 p. m.: Béisbol - Grandes Ligas, Cleveland Indians vs. Kansas City Royals

6:30 p. m.: Béisbol - Grandes Ligas, New England Revolution vs. Columbus Crew.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



