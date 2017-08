Programación deportiva para este sábado 5 de agosto

RCN

6 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Once Caldas vs. Bucaramanga



RCN HD 2

11 a. m.: Ciclismo – Vuelta a Colombia: Etapa 5

WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Huila vs. Rionegro Águilas.

5:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Alianza Petrolera vs. Jaguares.

7:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Tigres vs. Medellín.



FOX SPORTS

1:30 p. m.: Fútbol – Supercopa de Alemania: Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

7 p. m.: Fútbol – Liga mexicana (fecha 3): León vs. Cruz Azul



FOX SPORTS 2

9 p. m.: UFC – Torneo de Artes Marciales Mixtas: Pettis vs. Moreno



FOX SPORTS 3

1 p. m.: Automovilismo – Nascar: Xfinity Series: Watkins Glen, Nueva York.



DIRECTV SPORTS

610

9:45 a. m.: Fútbol – Ligue 1 (Fecha 1): PSG VS AMIENS



612

11:30 a.m.: Fútbol – Partido amistoso (Pretemporada): Tottenham vs. Juventus

1:30 p.m.: Tenis – Abierto de Kitzbuhel, Austria (Final): Philipp Kohlschreiber vs. Joao Sousa.

10 p.m.: Tenis – Los Cabos, México (Final)



ESPN

11 a. m.: Golf – WGC Bridgestone Invitational: Tercera ronda desde Ohio.



ESPN 2

8:30 a. m.: Súper Rugby – Final del Super Rugby (Johannesburgo): Lions vs. Crusaders.

1:30 p. m.: Fútbol – Supercopa de Alemania: Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich



TYC SPORTS

4 a. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: día 2

1 p. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: día 2





Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



