Programación deportiva para este sábado 29 de julio

RCN

7:30 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 5): Cali vs. Tigres



WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 5): Jaguares vs. América

5:30 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso colombiano (fecha 5): Quindío vs. Leones

7:45 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 5): Bucaramanga Vs. Huila

FOX SPORTS

6:30 a.m.: Fútbol –Superliga China: Guangzhou R&F vs. Guangzhou Evergrande

4 p. m.: Fútbol – Mayor League Soccer MLS (Fecha 21): Orlando City SC vs. Atlanta United

7 p. m.: Boxeo – Peso ligero (12 Rounds): Adrien Broner vs. Mikey García.



FOX SPORTS 3

8 a.m.: Automovilismo – World Rally Championship: Válida desde Finlandia.

11 a.m.: Automovilismo – Fórmula E: Clasificación Carrera 1 de Montreal.

12 p.m.: Automovilismo – Nascar: Camping World Truck Series.

2:30 p.m.: Automovilismo – Fórmula E: Carrera 1 de Montreal.



DIRECTV SPORTS

610

6:30 a. m.: Fútbol – Partido amistoso: Chelsea vs. Inter

7 p. m.: Fútbol – Partido amistoso: Real Madrid vs. Barcelona



ESPN

7:55 a. m.: Fútbol – Partido amistoso: RB Leipzig vs. Sevilla.

11:15 a. m.: Fútbol – Partido amistoso: Arsenal vs. Benfica.

1 p. m.: Fútbol – Supercopa De Francia: Mónaco Vs. PSG

8 p. m.: Boxeo – Peso Welter: Sadam Alí vs. Johan Pérez.



ESPN 3

8:25 a. m.: Fútbol – Partido amistoso: West Ham vs. Werder Bremen.



GOLF

6 a. m.: Golf – Porsche European Open: Ronda 3 desde Hamburgo, Alemania.

1 p. m.: Golf – 2017 Canadian Open: Ronda 3 desde Oakville.



CANAL F1

4 a. m.: Automovilismo – Gran Premio de Hungría: Prácticas libres 3.

7 a. m.: Automovilismo – Gran Premio de Hungría: Clasificación.





