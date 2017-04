Programación deportiva para este sábado 29 de abril

RCN

6 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 15): Atlético Nacional vs. Once Caldas



WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 15): Jaguares vs. Patriotas

5:30. p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 15): Envigado vs. Pasto.

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 15): Equidad vs. Deportivo Cali

ESPN

9 a. m.: Ciclismo – Tour de Romandía (etapa 4)

2:25 p. m.: Fútbol – Liga de Portugal (fecha 31): Chaves vs. Porto



ESPN 2

9 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 35): Real Madrid vs. Valencia

11:15 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 35): Las Palmas vs. Atlético de Madrid

5:55 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina (fecha 22): Temperley vs. Racing



ESPN 3

1:30 p. m.: Fútbol – Serie A de Italia (fecha 34): Torino vs. Sampdoria

8 p. m.: Automovilismo – GP de Phoenix de la IndyCar



FOX SPORTS

8:30 a. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 31): Werder Bremen vs. Hertha Berlín

11:30 a. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 31): Wolfsburgo vs. Bayern Múnich



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: Fútbol – Bundesliga (fecha 31): Dartmstadt vs. Friburgo

3 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Medias Rojas de Boston



DIRECTV

610

5:50 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 35): Real Sociedad vs. Granada

9:50 a. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 35): Mónaco vs. Toulouse

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 35): Español vs. Barcelona



611

8:50 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 35): Southampton vs. Hull City



612

8:50 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 35): Stoke City vs. West Ham

3:30 p. m.: Fútbol Playa– Mundial de Fútbol Playa Bahamas: Suiza vs. Ecuador.

5:30 p. m.: Fútbol Playa– Mundial de Fútbol Playa Bahamas: Brasil vs. Tahití.

6:50 p. m.: Fútbol Playa– Mundial de Fútbol Playa Bahamas: Senegal vs. Bahamas.



613

8:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 35): West Brom vs. Leicester

11:25 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 35): Crystal Palace vs. Burnley



CANAL F1

7 a. m.: Fútbol – Campeonato mundial de Fórmula 1: Clasificación GP Sochi, Rusia.



DEPORTES